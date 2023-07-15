Миллионы иностранцев обожали эту советскую технику: у нас ей пользовались даже нищие

Энтузиасты до сих пор охотятся за этой аппаратурой.

Советский Союз славился на весь мир техническими инновациями. Военное и космическое производство было на несколько шагов впереди других стран. Но преуспели инженеры не только в этой сфере.

Так, миллионы иностранцев были в восторге от радиоприемников. Только в 79-м году их было продано рекордные 1 158 825 штуки. Больше всего ценились приемники «Космос», которые выпускал завод имени Орджоникидзе. За границей их можно было встретить под брендами Cosmos и Yura.

Популярность приемников была такой высокой, что Англия и Франция создали специальные производства, на которых делали советскую технику. Так, в Туманном альбионе появилась компания Technical and Optical Equipment, которая предлагала купить эту аппаратуру. В Пятой республике приемники изготавливала фирма Comix Importateur. И закупали технику не только обычные люди, но и целые компании. Производства Японии и других стран заказывали себе сотни приемников.

Ажиотаж, как отмечают коллекционеры, сохранился и сегодня. Среди любителей техники до сих пор ценится советское радио, которое отличается качеством и долговечностью.