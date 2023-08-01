Миллионы хохотали над этим улыбающимся скатом, пока не узнали жуткую правду о видео

Одним из самых популярных в Сети стало видео, в кадрах которого рыбак щекочет пойманного им ската. В ответ рыба «улыбнулась», что заставило интернет-пользователей схватиться за животы от смеха. Но когда люди узнали горькую правду, то испытали неподдельный шок.

На самом деле ничего милого или забавного в нашумевшем ролике нет. Об этом заявил известный зоозащитник Бен Уильямсон. Эксперт поведал о том, что в кадрах видео скат вовсе не смеется, а задыхается. К тому же он напомнил, что, как и все рыбы, скаты чувствовуют боль.

Уильямсон призвал спортивных рыбаков оставить обитателей подводного мира в покое и назвал любое вмешательство человека в природную среду крайне вредным и опасным. После слов эксперта многие интернет-пользователи принялись жалеть ската и набросились на рыбака с травлей и требованиями оставить свое хобби в прошлом.