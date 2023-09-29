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Киноафиша Статьи Миллионов уже мало: Джигурда высказался о тайном плане певца SHAMAN

Миллионов уже мало: Джигурда высказался о тайном плане певца SHAMAN

29 сентября 2023 11:45
Миллионов уже мало: Джигурда высказался о тайном плане певца SHAMAN

Артист предрек певцу большое будущее.

Карьера музыканта с псевдонимом SHAMAN за последний год совершила невероятный виток. Из начинающего артиста он превратился в абсолютную российскую суперзвезду, оттеснив коллег в тень. За его творчеством и личной жизнью следит армия поклонников, он желанный исполнитель на любом большом концерте.

Такой уровень престижа позволил певцу запрашивать миллионные гонорары за свои выступления. И, как считают некоторые его коллеги, теперь перед ним стоит новая задача — покорить мировой Интернет.

Никита Джигурда откровенно заявил, что восхищен творчеством яркого певца. По словам артиста, именно музыкант сделал так, что молодежь хорошо знает теперь даже слова российского гимна. И научить этому можно весь мир, если грамотно воспользоваться инструментами в Сети, как уверен актер.

«Этого парня нужно делать мировой звездой. Чтобы были миллиарды просмотров, как у PSY когда-то. В это же тогда вложились корпорация, специалисты, айтишники», — подчеркнул Джигурда в интервью на YouTube-канале Дианы Кади.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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