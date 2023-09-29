Миллионов уже мало: Джигурда высказался о тайном плане певца SHAMAN

Карьера музыканта с псевдонимом SHAMAN за последний год совершила невероятный виток. Из начинающего артиста он превратился в абсолютную российскую суперзвезду, оттеснив коллег в тень. За его творчеством и личной жизнью следит армия поклонников, он желанный исполнитель на любом большом концерте.

Такой уровень престижа позволил певцу запрашивать миллионные гонорары за свои выступления. И, как считают некоторые его коллеги, теперь перед ним стоит новая задача — покорить мировой Интернет.

Никита Джигурда откровенно заявил, что восхищен творчеством яркого певца. По словам артиста, именно музыкант сделал так, что молодежь хорошо знает теперь даже слова российского гимна. И научить этому можно весь мир, если грамотно воспользоваться инструментами в Сети, как уверен актер.