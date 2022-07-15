Миллионные долги растут с каждым днем: правда о судебных тяжбах Кабо вышла наружу

54-летняя Ольга Кабо продолжает выяснять отношения с бывшим супругом. Развод с бизнесменом Николаем Разгуляевым она оформила еще в прошлом году, но, как выяснилось, денежные вопросы они тогда не урегулировали. Не так давно предпринимателя признали банкротом. В счет уплаты его долгов перед кредиторами хотели даже забрать квартиру Кабо, но он смогла доказать, что покупала ее на личные средства.

В результате около месяца назад актриса подала иск в суд с просьбой возместить ей половину средств за реализованное имущество разорившегося экс-супруга на сумму больше 25 млн рублей. С торгов были проданы акции, недвижимость и роскошные автомобили Разгуляева. А на днях правда о судебных тяжбах Кабо вышла наружу. Оказалось, что миллионные долги растут с каждым днем.

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Теперь Ольга в новом иске требует с бывшего мужа также выплаты алиментов на их общего сына Виктора. Мальчику скоро исполнится 10 лет. По информации издания «СтарХит », Кабо подсчитала, что с момента развода Разгуляев задолжал ей больше 1 млн рублей в качестве выплат на содержание сына.