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Миллионерша Водянова покаялась за неприглядный поступок: «Обманывала людей»

5 августа 2022 15:50
Миллионерша Водянова покаялась за неприглядный поступок: «Обманывала людей»

Модель вспомнила о работе на заре карьеры.

Сейчас Наталья Водянова — мировая модель, выступавшая на лучших подиумах планеты, многодетная мать и супруга французского миллионера Антуана Арно. Но об этом успехе Наталья не могла и мечтать в 90-х годах. Девочка росла в нуждающейся семье в рабочем районе Нижнего Новгорода и была вынуждена бросить школу, чтобы зарабатывать деньги. Она бралась за любой неквалифицированный труд — продавала фрукты и овощи на местном рынке, а затем встала за прилавок с мороженым. Водянова покаялась за неприглядный поступок: оказывается, в детстве она нарочно добавляла в товар «перевес», чтобы покупатели платили ей больше.

«Обманывала людей», — заметила модель в эфире радио «Комсомольская правда».

В то время она не придерживалась никаких диет: ей разрешали полакомиться продукцией, поэтому в день Наталья могла съесть до семи мороженых сразу. Работать ей приходилось в тяжелых условиях — под палящим солнцем и по 14 часов в сутки. Но несмотря на это, по словам Водяновой, о детстве у нее остались только приятные воспоминания.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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