Миллионерша в 9 лет: как девочка с тяжелым недугом сколотила огромное состояние

Имя Насти Радзинской известно во всем мире. Юная блогер живет в США и рассказывает о своей жизни миллионам подписчиков. Это увлечение принесло ее семье 28 миллионов долларов дохода в 2021 году. При этом девочка страдает от детского церебрального паралича.

Дело в том, что лечить тяжелую болезнь родители решили с помощью камеры. Ролики помогали Насте социализироваться, а сама она все больше и больше увлекалась работой за объективом. И чем больше она вместе с родителями занималась этим, тем сильнее был виден прогресс.

Переломный момент, как утверждают Радзинские-старшие, случился, когда им впервые пришел рекламный гонорар. Сначала на счет поступило лишь 20 тысяч рублей, но со временем денег становилось все больше и больше.

Сегодня на YouTube-блог Насти, как пишет портал Forbes, подписано уже больше 105 миллионов человек со всего мира. Практически каждый день на канале выходят новые ролики. Доход же, как признаются Радзинские-старшие, может доходить до 500 000 долларов в месяц. Настя же продолжает наслаждаться своей работой. Как утверждают ее родители, девочка полностью довольна своей карьерой, а каждый ролик приносит ей огромное удовольствие.