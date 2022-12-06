Миллионер вынуждал дочь увеличить грудь до 5-го размера: вот что из этого вышло

Дочери британского миллионера Барри Дрюитт-Барлоу — Саффрон — исполнилось 22 года. И последние шесть из них она неустанно меняет внешность. Сначала юная девушка пользовалась уколами красоты и филлерами, а затем решилась и на пластику. Первым делом Саффрон поспешила увеличить грудь. В беседе с врачами она настояла на том, что хочет добиться максимально естественного результата. Но отец, который обычно во всем поддерживал свою наследницу, убеждал ее увеличить грудь сразу до 5-го размера. Миллионер заявлял, что впустую тратить деньги бессмысленно, и если уж ложиться под нож хирурга, то ради заметного преображения.

Саффрон понимала позицию отца. Когда она впервые решила увеличить губы, то тоже попросила косметологов о небольшом объеме. Затем Дрюитт-Барлоу еще несколько раз исправляла эту работу, чтобы добиться того облика, о котором она мечтала. И по всей видимости, отец опасался, что с операцией получится так же.

Тем не менее Саффрон настояла на своем и не пожалела. Теперь размером груди она довольна. Более того, девушка уже и увеличила ягодицы, чтобы добиться гармоничных параметров.