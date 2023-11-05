Миллионер вынудил дочь сделать грудь 5-го размера: как в итоге выглядит «силиконовая кукла»

Саффрон Дрюитт-Барлоу не мыслит своей жизни без бьюти-процедур. Фанатичное увлечение уколами красоты и пластикой поощряет и ее отец, известный британский миллионер.

Предприниматель не просто одобряет трансформации родной дочери, но и всячески подталкивает ее к этому. Папа долго уговаривал Саффрон сделать грудь пятого размера, чтобы больше «не возвращаться к этому вопросу». Так предприимчивый миллионер хотел сэкономить на дочке и на ее последующих операциях.

Однако Саффрон не решилась на столь кардинальные перемены. Она увеличила бюст, но до умеренных размеров.

А вот лицо и бедра девушка перекроила знатно, и теперь она является обладательницей «надувных» губ и непропорционально пышных ягодиц. В Сети девушку даже прозвали «силиконовой куклой».

Отца расстроило, что Саффрон ослушалась его и не вставила импланты пятого размера. Но пока девушка довольна своим бюстом, который смотрится более-менее естественно.