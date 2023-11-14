Миллионер бросил, в кино не зовут: куда пропала Полина из «Бедной Насти» (фото)

Свой путь к славе Анна Горшкова начинала с модельного бизнеса. Внешность красотки заинтересовала не только представителей мира моды и глянца, но и киношников. Многие запомнили звезду по роли Полины из сериала «Бедная Настя».

Когда проект вышел на экраны, карьера начинающей артистки казалась многообещающей. И поначалу ее дела действительно шли в гору. Однако больше знаменитость на съемочные площадки не приглашают. И это не единственная беда, которая свалилась на ее голову.

Прежде Горшкова часто выходила в свет вместе с известным бизнесменом Шалвой Муселиани. Однако эти отношения к чему-то серьезному так и не привели. Миллионер бросил актрису, после чего она вышла замуж за другого.

Супругом звезды стал Михаил Борщев, генеральный директор ОАО «Центргаз». Но и эта история была обречена на грустный финал. Муж хотел, чтобы его избранница стала домохозяйкой, у Анны же имелись свои планы на жизнь. Пути возлюбленных разошлись, и с тех пор Горшкова держит свою личную жизнь в тайне.

Сегодня артистка активно ведет социальные сети, где рассказывает о чем угодно, но только не о делах сердечных. О новых проектах со своим участием она также помалкивает.