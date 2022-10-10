Миллионер: Анфисе Чеховой не удалось утаить правду о любовнике

Анфиса Чехова старается не раскрывать правду о своей личной жизни. Знаменитость не реагирует на вопросы СМИ и поклонников, а в социальных сетях даже не намекает на своего избранника. При этом последние три года телеведущая состоит в отношениях.

Как оказалось, избранник артистки может похвастаться весьма внушительным состоянием. Именно возлюбленный знаменитости оплачивает все последние поездки Чеховой, которая за полгода успела побывать на Бали, Мальдивах и даже в Америке. Телеведущая не стремится связывать себя узами брака. По ее словам, она просто наслаждается жизнью и не хочет погрязнуть в семейной рутине.

Однако Чехова, разоткровенничавшаяся в шоу «Ты не поверишь!», отказалась называть имя избранника. Неизвестно, кто именно смог завоевать сердце артистки. Отметим, что ранее она несколько лет встречалась с актером Гурамом Баблишвили, а в 2015 году стала его женой. Спустя два года супруги решили развестись, а их общий сын Соломон остался жить с матерью.