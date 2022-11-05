Миллионам россиянок остается завидовать: как выглядит фигура Высоцкой в купальнике

Актрисе и ведущей Юлии Высоцкой уже 49 лет. У Высоцкой двое детей, рожденных в браке с режиссером Андреем Кончаловским. Но несмотря на то, что артистка уже далеко на юна, она сохраняет свою стройность и не стесняется показывать фигуру в соцсетях, получая комплименты от поклонников.

«Тело божественно», «Шикарная фигура!», «В идеальной форме!», «Стройняшечка», «Аппетитная фигурка», — писали восхищенные подписчики.

Секрет худобы Высоцкой заключается в правильном питании. Актриса неоднократно подчеркивала, что спорт – это прекрасно для здоровья, но без сбалансированного рациона нельзя достичь идеальных параметров.