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Миллион за квадратный метр: Собчак купила пентхаус в Сочи за рекордную сумму

1 августа 2022 13:40
Миллион за квадратный метр: Собчак купила пентхаус в Сочи за рекордную сумму

Журналистка стала владелицей элитного жилья на черноморском побережье.

Буквально этой весной появлялись слухи о том, что Ксения Собчак присматривается к получению гражданства Израиля и приобретению там жилья. Теперь же выяснилось, что список недвижимости журналистки действительно пополнился, но не за счет израильских апартаментов.

Оказалось, что Собчак стала собственницей пентхауса в Сочи. Ее апартаменты находятся в элитном многоэтажном жилом комплексе бизнес-класса прямо на берегу Черного моря. Площадь квартиры превысила 1500 кв.м.: сюда входит и просторная терраса с видом на горы и море. Любоваться ими можно и из гостиной через панорамные окна.

По данным блогера Антона Суворкина, за роскошное жилье Собчак заплатила огромные средства: 1 «квадрат» в ЖК стоит порядка 1 млн рублей, значит, апартаменты обошлись журналистке в 1,5 млрд. По мнению блогера, вложение такой рекордной суммы доказывает, что Ксения не собирается в ближайшее время эмигрировать из России.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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