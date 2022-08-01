Миллион за квадратный метр: Собчак купила пентхаус в Сочи за рекордную сумму

Буквально этой весной появлялись слухи о том, что Ксения Собчак присматривается к получению гражданства Израиля и приобретению там жилья. Теперь же выяснилось, что список недвижимости журналистки действительно пополнился, но не за счет израильских апартаментов.

Оказалось, что Собчак стала собственницей пентхауса в Сочи. Ее апартаменты находятся в элитном многоэтажном жилом комплексе бизнес-класса прямо на берегу Черного моря. Площадь квартиры превысила 1500 кв.м.: сюда входит и просторная терраса с видом на горы и море. Любоваться ими можно и из гостиной через панорамные окна.

По данным блогера Антона Суворкина, за роскошное жилье Собчак заплатила огромные средства: 1 «квадрат» в ЖК стоит порядка 1 млн рублей, значит, апартаменты обошлись журналистке в 1,5 млрд. По мнению блогера, вложение такой рекордной суммы доказывает, что Ксения не собирается в ближайшее время эмигрировать из России.