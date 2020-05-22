Миллион подписчиков: Регина Тодоренко получила «Золотую кнопку» от YouTube 

Регину Тодоренко многие зрители полюбили еще с передачи «Орел и решка» на телеканале «Пятница», в которой ведущая работала с 2014 года. Уже в 2018 году звезда создала собственный проект под название «Пятница с Региной». К ней в студию приходили такие известные личности, как Сергей Жуков, Микелла Абрамова, Ида Галич, дуэт Артик и Асти и другие.

За два года шоу стало очень популярным в сети. Об этом можно судить по полученной «Золотой кнопке» от YouTube. День назад в своем микроблоге Тодоренко сообщила, что ее канал набрал миллион подписчиков. Она опубликовала новость вместе со своей фотографией, на которой держит ту самую «золотую кнопку». Ведущая поздравила свою команду и, конечно, зрителей с их общим успехом. «Миллион интересующихся, думающих и развивающихся личностей, чью поддержку я чувствую каждый день», – написала под постом Регина. Она также рассказала, что скоро подписчиков ждет много интересных выпусков, и поинтересовалась, что бы они хотели увидеть на ее канале.

Напомним, недавно Тодоренко пережила серьезный скандал. Она неуместно высказалась на тему домашнего насилия, чем вызвала недовольство со стороны общественности. Однако ведущая принесла свои извинения и загладила вину, сняв документальный фильм о жертвах насилия, а также перечислив крупную сумму в благотворительный фонд, который занимается помощью жертвам домашних тиранов.