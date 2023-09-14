Миллион долларов за минуту: ахнете, за что этой актрисе заплатили целое состояние

Многим столько не заработать и за всю жизнь.

То, что звезды Голливуда получают неплохие деньги за свою работу, не секрет. Но не всегда ради солидных гонораров артистам нужно сутками пропадать на съемочной площадке. Иногда достаточно появиться в кадре всего на минуту, чтобы увидеть на своем счету миллион долларов.

Именно такую сумму заплатили Ким Кэтролл. Актриса долго томила поклонников «Секса в большом городе» мучительным ожиданием и все же появилась в спин-оффе проекта, получившем название «И просто так».

Саманта Джонс в сериале не фигурировала и засветилась лишь в одной сцене, которая длилась всего 71 секунду. В этом эпизоде героиня знаменитости со своими закадычными подругами так и не встретилась — она всего лишь говорила по телефону с Кэрри Брэдшоу.

Продюсеры предлагали Ким целое состояние, чтобы она продолжила съемки в сериале. Однако Кэтролл не из тех, кто отказывается от своих слов.