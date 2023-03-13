Миллиарды на салфетках: главная красотка нулевых пропала с экранов не просто так

Джессика Альба за пике своей карьеры считалась одной из самых привлекательных актрис Голливуда. Она покоряла зрителей каждым своим фильмом и фотосессией, но с годами все реже и реже появлялась на экранах.

Как оказалось, отсутствие ролей связано не только с понижающейся популярностью Альбы как актрисы. Дело в том, что артистка решила расстаться с кинематографом и заняться бизнесом. Поэтому в 2011 году она основывает компанию The Honest Company, которая специализируется на производстве средств гигиены и косметики: основными продуктами бренда являются салфетки и подгузники.

За прошедшие годы бизнес Альбы только развивается, несмотря на ряд скандалов. Так, капитализация фирмы увеличилась в два раза, составив 2 миллиарда долларов, а несколько лет назад журнал Forbes поместил звезду экрана в список самых преуспевающих молодых предпринимателей Америки.

Помимо этого, артистка активно занимается благотворительностью, участвуя в работе многих фондов по всему миру.