Миллиардер и холостяк: вы точно не таким себе представляли потомка Пушкина (фото)

Хью Гросвенора можно смело причислить к представителям золотой молодежи. Он стал единственным сыном герцога Вестминстерского и уже в 25 лет унаследовал состояние в 9,5 млрд фунтов стерлингов.

Тем не менее, аристократа сложно уличить в неподобающем для его статуса поведении. Он воспитан и не позволяет себе непристойных поступков. Хью обучался в обычной школе, а затем в университете Ньюкасла и даже в Оксфорде.

Достойное образование и «голубая кровь» сделали из него завидного жениха.

Кроме миллиардного состояния, у холостяка есть ещё одна интересная особенность. В его родословной можно найти Александра Пушкина. Однако на первый взгляд Хью мало что унаследовал от знаменитого русского поэта. Британец обладает светло-русыми волосами и голубыми глазами. Такая внешность совсем не напоминает о родстве с гением русской литературы.