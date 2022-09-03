Миллиард рублей: как выглядит баснословно дорогой дом Дмитрия Маликова

В программе «Ты не поверишь» рассказали о новой элитной недвижимости Дмитрия Маликова. Певец приобрел в Подмосковье трехэтажный особняк из натурального белого камня, с мраморными колоннами, панорамными окнами и огромной террасой с камином.

Интерьер дома выполнен в итальянском стиле: дубовый паркет, стены из венецианской штукатурки.

Под лестницей с коваными перилами стоят гипсовые бюсты. Дом наполнен дорогой мягкой мебелью и мебелью из ротанга.

Маликов рассказал, что его супруга Елена мечтает разбить огород на их участке с аккуратным газоном и березовой рощей, построить теплицу и выращивать огурцы и помидоры. Именно Елена уговорила Дмитрия Маликова переехать, ведь ей стало тесно в старом двухэтажном особняке на Рублевке.