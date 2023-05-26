Милли из «Дикого ангела» вышла за старика: сегодня на него без слез не взглянешь

Неутомимая аргентинская звезда Наталия Орейро стала суперзвездой после выхода сериала «Дикий ангел». О горячей зеленоглазой латиноамериканке мечтали все российские школьники. Их разочарованию не было предела, когда Милли вышла замуж за мужчину вдвое старше себя.

Первой любовью Орейро стал аргентинский актер Пабло Эчарри. Они прожили вместе шесть лет, но до предложения руки и сердца так и не дошло. Наталия тяжело переживала этот разрыв и не спешила заводить новый роман.

Спустя год стало известно, что Орейро вышла замуж за рок-музыканта Рикардо Мольо. Ей на тот момент было 22 года, а ему — 44. Церемония бракосочетания прошла тайно и в кругу самых близких. Супруги до сих пор вместе и воспитывают сына. Мальчика зовут Мэрлин Атауальпа — первое имя он получил в честь Мэрилин Монро, которую Орейро обожает с детства.

Несмотря на внешнюю идиллию, не все так гладко в этом семействе. Пресса не раз писала о служебных романах Наталии с молодыми актерами. Поклонники звезды не удивлены, ведь 65-летний Рикардо далеко не красавец, да еще и намного старше жены. У него лишний вес, синяки под глазами, старческая кожа и покрытое морщинами лицо. На фоне роскошной Наталии он выглядит плачевно.

Кстати, в русскоязычном Интернете Мольо часто сравнивают со Стасом Костюшкиным, но не в пользу Рикардо.