Милли из «Дикого ангела» не узнать: в 46 лет превратилась в высохшую старушку

Популярности Наталии Орейро в России могла бы позавидовать любая голливудская звезда. Роль Милагрос в сериале «Дикий ангел» принесла ей оглушительную славу во всем мире, а особенно в странах СНГ.

Поклонники сходили с ума от дерзкой и обаятельной героини, а саму актрису они были готовы носить на руках. И по сей день россияне обожают Орейро, которая не утратила своей харизмы.

19 мая любимая аргентинская звезда отметила свое 46-летие. Однако выглядит Наталия явно не на свой возраст — артистка превратилась в иссохшую старушку. Овал ее лица «поплыл», морщины стали еще глубже, а взгляд утратил былую искру. Теперь от той рыжеволосой сексуальной красотки Милли остались одни ностальгические воспоминания.

Вот какие комментарии оставили русскоязычные пользователи Сети:

«Она так постарела», «Не ожидала ее увидеть с такими морщинами».

Но не все поддержали критиков. Некоторые поклонники не перестают восхищаться любимицей и считают, что она по-прежнему чертовски обаятельна и молода.