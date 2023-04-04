Милли бежала бы без оглядки: в небритом колхознике красавца Иво из «Дикого ангела» не узнать (фото)

Аргентинский сериал «Дикий ангел» побил в свое время все мыслимые и немыслимые рейтинги. Вся Россия следила за страстными отношениями сумасбродной Милагрос и ловеласа Иво. Как сложилась судьба актера, который составил Наталии Орейро прекрасную компанию?

Роль избалованного красавчика-блондина сыграл Факундо Арана. Вся женская аудитория сходила с ума от его пронзительных голубых глаз, точеной фигуры и хрипловатого голоса. После «Дикого ангела» актер проснулся знаменитым на весь мир.

С тех пор прошло больше 20 лет. В нынешнем Факундо не узнать того рокового соблазнителя Иво. Арана зарос, поседел, а его лицо покрылось многочисленными морщинами. Актеру 51 год, но выглядит он намного старше.

Единственное, что ему удалось сохранить, — это фигура. Факундо ничуть не поправился и находится в отличной физической форме. Сейчас актер живет на своей ферме вместе с женой и тремя детьми. Российские поклонницы, выросшие на «Диком ангеле», не узнают любимца и негодуют, почему он так резко постарел. Они уверены, что сегодня красотка Милли убежала бы от этого небритого седовласого фермера без оглядки, и никакая лав-стори бы не случилась.