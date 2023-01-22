Милла Йовович проболталась о том, чего хотят женщины: можно прилично сэкономить

Отношения между полами всегда были и остаются животрепещущей темой. Не обходят подобные разговоры стороной и звезды, ведь они такие же люди со своими чувствами и переживаниями.

Так, звезда «Пятого элемента» Милла Йовович имеет свою точку зрения на то, как достичь гармонии в отношениях. Это поможет понять друг друга, предотвратить конфликты, избежать крупных ссор и даже сэкономить деньги. Йовович уверена, что мужчины не могут понять женщин из-за того, что не умеют их слушать. А это только отдаляет партнеров.

«Если выслушать женщину, ей будет намного лучше», — заявила актриса.

Когда мужчина внимателен к словам своей пассии, он не будет совершать глупые ошибки. Например, женщина четко говорит, какой подарок она хочет получить на День рождения. Если партнер пропустил эту информацию мимо ушей, то ему же хуже. Во-первых, так он показал свое наплевательское отношение к желаниям женщины, что точно обернется скандалом. Во-вторых, ему придется передаривать презент, чтобы хоть как-то уладить конфликт. А такие перспективы вряд ли кому-то понравятся.