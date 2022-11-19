Милиция и бандиты не давали покоя: этого об отце Кати Пушкаревой вы не знали

Михаил Жигалов известен российскому зрителю по сериалу «Не родись красивой», где он сыграл отца главной героини. Однако на творческом пути артиста были и другие роли, которые оказали на его жизнь большое влияние.

Так, в самом начале карьеры артист снялся в роли наркомана в ленте «Петровка, 38». Он первым в СССР сыграл роль человека с зависимостью. При этом Жигалов настолько хорошо справился с ролью, что зрители начали ассоциировать его только с его героем. На улице они приветственно хлопали по плечу и постоянно предлагали разделить с ними выписку. Милиция тоже не оставляла без внимания молодого актера, останавливая его, так как он и для них был похож на преступника. Жигалов одно время даже не мог выйти из дома без документов, ведь каждый день сталкивался со стражами порядка.

Режиссеры тоже видели в нем лишь наркоманов или преступников, предлагая только такие роли. Жигалову удалось избавиться от навязчивого образа только спустя несколько лет, когда в фильме «После дуэли» он сыграл поэта и дипломата Петра Вяземского. Как уверен сам артист, тогда режиссеру Марлену Хуциеву удалось спасти его карьеру.