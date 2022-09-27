Милиционера из «Бриллиантовой руки» забыли на десять лет: новая роль не спасла

В легендарной комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» Станислав Чекан предстал в образе капитана милиции Михаила Ивановича. Именно этому герою принадлежало огромное количество колоритных фраз, так полюбившихся зрителям.

На съемках фильма, проходивших в Адлере, Чекан стал душой компании. С собой он взял и любимую супругу Нонну, которая была поражена тем, какая добродушная обстановка царила на съемочной площадке. Казалось бы, за этим последует успешное сотрудничество актера и именитого режиссера. Вот только ничего подобного не произошло.

После завершения работы над комедией Гайдай забыл про Чекана на долгих десять лет. Лишь после истечения этого срока режиссер пригласил актера в свой новый фильм, который получил название «Инкогнито из Петербурга». Однако новая роль не спасла артиста. Картина получилась довольно слабой, но, несмотря на это, Станислав Юлианович был благодарен киноделу за оказанную честь.