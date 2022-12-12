Миленькая или роковая старушка: какой вы будете на пенсии?

Как показывает статистика, многие люди испытывают настоящий страх перед старостью и выходом на пенсию. От 30 до 60% россиян признались в геронтофобии - именно так по-научному называется иррациональная неприязнь к пожилым людям или собственному старению. Во многом это обусловлено стереотипами о том, что после выхода на пенсию жизнь становится скучной и неинтересной. Люди опасаются, что, оставив работу, они перестанут чувствовать себя нужными и востребованными. Однако ученые утверждают - не так страшен черт, как его малюют. Кто-то испытывает пессимизм при мысли о том, что в старости человека подстерегают всевозможные болезни, связанные с памятью и другими функциями мозга. Исследователи признают, что столкнуться с такими проблемами действительно можно, но необязательно: снижение мозговой активности и нарушения памяти фиксируются и у более молодых людей, куда более значительную роль здесь играет не возраст, а генетика и образ жизни. Для профилактики ученые рекомендуют почаще гулять на свежем воздухе, читать, держать свой мозг в тонусе с помощью решения задачек, кроссвордов, изучения иностранных языков.

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