Миледи всего СССР в прошлом: дочь показала, как теперь выглядит неизлечимо больная и почти неузнаваемая Терехова

Маргарита Терехова 25 августа отпразднует свой 80-летний юбилей. Артистка завершила свою карьеру и давно не выходит в свет, на что есть веские причины.

Звезда советского кинематографа страдает от неизлечимого диагноза — болезни Альцгеймера, которая начала прогрессировать у нее в середине 2000-х. С тех пор Терехова отказывается от общения с прессой. Последнее интервью она дала больше десяти лет назад для программы «И снова здравствуйте!».

Сегодня от Миледи всего СССР не осталось и следа. Знаменитость нуждается в опеке близких, которых перестала узнавать. На днях дочь артистки Анна опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой показала, как теперь выглядит тяжелобольная Терехова, ставшая почти неузнаваемой.

В кадре знаменитость улыбается, когда смотрит в камеру. Интернет-пользователи охотно обсудили снимок, оставив массу теплых слов в адрес именитой актрисы. «Моя прекрасная Маргарита», «Талантище», — гласят комментарии в Сети.