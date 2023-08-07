Миледи в годах: дочь Тереховой все больше похожа на мать (фото)

Маргарита Терехова стала мамой в 1967 году. Артистка старалась уделять все внимание дочери, но из-за загруженного графика девочка большую часть времени проводила с бабушкой Галиной Томашевич. А после школы решила пойти по стопам родных и стала актрисой.

За годы карьеры Анна снялась во многих фильмах и сериалах. Зрители видели ее в драме «На углу, у Патриарших», в семейном фильме «Маленькая принцесса». Помимо этого, долгие годы артистка служит в «Театре Луны».

Последнее же время Анна занята заботой о своей матери. Маргарита Терехова страдает болезнью Альцгеймера и не справляется с бытом самостоятельно. Однако Анна все же посещает различные ток-шоу и изредка дает интервью. И, как отмечают пользователи, с годами артистка все больше и больше становится похожа на свою мать. Терехову-младшую отличают изящество и красота, которые, как считают поклонники, она унаследовала от матери.