Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

29 июля 2025 20:30
«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

Несмотря на сарказм, некоторые из них заставляют серьезно задуматься.

«Великая красота» — не просто фильм, а почти два с половиной часа визуального и смыслового транса, созданного Паоло Соррентино. Это киносатира и философская исповедь, в которой сквозь шум вечеринок, воспоминания и разговоры проступает усталость, одиночество и тоска по настоящему. Современный Рим тут — не город, а состояние души: обольстительное, утомлённое, самоироничное.

Фильм называют наследником «Сладкой жизни» Феллини, и это сравнение не случайно. Но Соррентино работает с другим временем и другим цинизмом. Его герой — пожилой светский журналист Джеп Гамбарделла — давно уже умеет видеть сквозь. И слышать. Именно из его уст и из диалогов с окружающими рождаются цитаты, которые остаются с тобой надолго.

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

Лента вышла в мае 2013 года и уже в следующем году получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В честь её 12-летия — 6 фраз, где, как в зеркале, отражается и сатира, и поэзия, и горькая ясность:

«— Семья — это прекрасно. — Я знаю, но я не создана для прекрасных вещей»,

«Знаешь, величайшей мечтой Флобера было написать роман ни о чём. Жаль, он не знал тебя — превосходная вышла бы книга»,

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

«— Я скажу вашей начальнице, чтобы прислала журналиста уровнем повыше вашего. — Только умоляю, когда будете говорить с ней, будьте острожны в вопросах высоты. Видите ли, она — карлица»,

«Через несколько дней после того, как мне исполнилось 65, я понял одну важную вещь: я не могу больше тратить время, делая то, что не хочу делать»,

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

«— Она милая. — Милая. Значит уродина»,

«Любое дело, которому человек посвящает свою жизнь, не может быть второстепенно».

Ранее мы писали: «Это была афера»: ужастик с бюджетом в 0 долларов умудрился обойти в прокате самого Нолана — его сняли меньше чем за неделю

Фото: Кадр из фильма «Великая красота» (2013)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли «Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли Читать дальше 30 июля 2025
Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму Читать дальше 30 июля 2025
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра Читать дальше 30 июля 2025
Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган Читать дальше 30 июля 2025
Лишь 7 фильмов в истории держат идеальный рейтинг 100/100 вот уже дольше 15 лет — ни Нолана, ни Тарантино в списке нет Лишь 7 фильмов в истории держат идеальный рейтинг 100/100 вот уже дольше 15 лет — ни Нолана, ни Тарантино в списке нет Читать дальше 30 июля 2025
«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» «Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» Читать дальше 30 июля 2025
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения Читать дальше 29 июля 2025
«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм «Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм Читать дальше 29 июля 2025
В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили) В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили) Читать дальше 29 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше