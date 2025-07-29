«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

«Великая красота» — не просто фильм, а почти два с половиной часа визуального и смыслового транса, созданного Паоло Соррентино. Это киносатира и философская исповедь, в которой сквозь шум вечеринок, воспоминания и разговоры проступает усталость, одиночество и тоска по настоящему. Современный Рим тут — не город, а состояние души: обольстительное, утомлённое, самоироничное.

Фильм называют наследником «Сладкой жизни» Феллини, и это сравнение не случайно. Но Соррентино работает с другим временем и другим цинизмом. Его герой — пожилой светский журналист Джеп Гамбарделла — давно уже умеет видеть сквозь. И слышать. Именно из его уст и из диалогов с окружающими рождаются цитаты, которые остаются с тобой надолго.

Лента вышла в мае 2013 года и уже в следующем году получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В честь её 12-летия — 6 фраз, где, как в зеркале, отражается и сатира, и поэзия, и горькая ясность:

«— Семья — это прекрасно. — Я знаю, но я не создана для прекрасных вещей»,

«Знаешь, величайшей мечтой Флобера было написать роман ни о чём. Жаль, он не знал тебя — превосходная вышла бы книга»,

«— Я скажу вашей начальнице, чтобы прислала журналиста уровнем повыше вашего. — Только умоляю, когда будете говорить с ней, будьте острожны в вопросах высоты. Видите ли, она — карлица»,

«Через несколько дней после того, как мне исполнилось 65, я понял одну важную вещь: я не могу больше тратить время, делая то, что не хочу делать»,

«— Она милая. — Милая. Значит уродина»,

«Любое дело, которому человек посвящает свою жизнь, не может быть второстепенно».

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