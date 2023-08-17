Милая простушка покорила Кончаловского: как выглядела Высоцкая до славы и денег

Юлия Высоцкая больше 20 лет счастлива в браке с Андреем Кончаловским. Артистка влюбила в себя знаменитого режиссера еще до того, как стала известной на всю страну.

Это сегодня она настоящая звезда экрана, о которой мечтают миллионы мужчин. А в 1996 году Юлия была пусть и милой, но все же простушкой. С будущим мужем актриса познакомилась в лифте гостиницы, в которой остановилась, когда приехала на фестиваль «Кинотавр».

Перед постановщиком оказалась далеко не голливудская дива, но его сердце екнуло. Сценарист предложил новой знакомой прокатиться, и та согласилась. В Сети есть фотография знаменитости тех лет. Телеведущая была обычной женщиной без лоска. Она скромно одевалась и не претендовала на звание первой красотки российского шоу-бизнеса.

И тем не менее покорила ловеласа Кончаловского. Высоцкая стала пятой женой продюсера и подарила ему двоих детей.