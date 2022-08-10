Милашки только на экране: за что Рыбников ненавидел Дружинину и Румянцеву

Экранный любовный треугольник в фильме «Девчата» стал основой, на которой держался весь фильм. Зрители наблюдали за крушением отношений героев Светланы Дружининой и Николая Рыбникова, оправдывая последнего тем, что перед обаянием персонажа Надежды Румянцевой все равно никто не мог бы устоять. Но фанаты ленты не догадывались, что за милыми кадрами скрывалась открытая ненависть актеров друг к другу.

Рыбников, который после успеха лент «Высота» и «Весна на Заречной улице» уже был настоящей звездой, называл Румянцеву выскочкой. Она же не собиралась поддаваться под несгибаемый характер зазнавшегося партнера и смело ему дерзила. Между ними на площадке то и дело вспыхивали ссоры. Романтические сцены с участием их героев приходилось долго переснимать, настолько явно была заметна антипатия.

Невзлюбил Рыбников и другую свою экранную «девушку». На роль Анфисы он прочил супругу Аллу Ларионову и даже получил обещание режиссера. Однако героиня в итоге досталась Светлане Дружининой. Это оскорбило его, и Николай не скрывал негатива в сторону Светланы. Позже она признавалась, что страдала от напряженной атмосферы, которую создавал на площадке актер.