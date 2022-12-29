Милашке Лоррейн из картины «Назад в будущее» уже 61 год! Обомлеете, как она выглядит

Пик карьеры Лии Томпсон пришелся на конец 80-х — начало 90-х. В то время в прокат вышли «Байки из склепа», «Статья 99», а также все три части ленты «Назад в будущее», где она исполнила молодую версию матери главного героя Лоррейн. Как оказалось, после триумфа на экране она продолжила сниматься, но в ее карьере уже не было таких же успешных проектов.

Так, за годы творческого пути Томпсон успела принять участие в более чем 170 фильмах и сериалах. Самыми известными из них стали «Голдберги», «Их перепутали в роддоме» и политическая драма «Дж. Эдгар», где ее коллегой стал Леонардо ДиКаприо. В ближайшее же время с ее участием должен выйти сериал «Сестры Спенсер».

При этом внимание поклонников Томпсон привлекает не только своей успешной карьерой, но и яркой внешностью. Как отмечают поклонники, 61-летняя знаменитость выглядит значительно моложе своих лет. Артистка все еще отличается красотой и привлекательностью и легко может затмить своих более молодых коллег.