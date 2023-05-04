Милашка ВАЛЛ-И или грозный Терминатор? Этот тест ответит, на какого робота вы похожи

С давних пор ученые задавались вопросом: можно ли научить искусственное создание мыслить и действовать так же, как человека? С каждым годом возможности науки становятся все шире, поэтому количество человекоподобных роботов также растет. Одним из творений современных разработчиков стала робот София, которая первой в мире получила законное гражданство. В 2016 году ее представила общественности гонконгская фирма Hanson robotics. Среди навыков, которыми обладает София - умение смотреть по сторонам, моргать, улыбаться и разговаривать. В 2017 году она прославилась тем, что получила гражданство Саудовской Аравии. Собственного сознания у этого человекоподобного робота нет, однако его создатели убеждены: появление разумных машин - вопрос времени, и оно наступит уже в ближайшем будущем. Некоторые человекоподобные роботы были созданы для того, чтобы помочь людям в тренировке своих навыков - речь идет, например, о роботе-ребенке, которого создали специально для того, чтобы на нем практиковались студенты-стоматологи. Он способен имитировать человеческие эмоции и реакции.

В кино роботостроение развивается гораздо быстрее, чем в реальности. Пройдите наш тест и узнайте, на какого киношного робота вы похожи.