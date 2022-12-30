Милашка из «Людей в черном» бесследно исчезла: вот что стало причиной

Линда Фиорентино начала появляться в кино с середины 1980-х. Она получала разноплановые роли, снимаясь то в драмах, то в криминальных боевиках или комедиях. А первый успех пришел к Линде после пикантной картины «Последнее соблазнение».

В 1997 году она сыграла в боевике «Люди в черном»: именно ее героиней интересовался персонаж Уилла Смита. А спустя 2 года Фиорентино получила роль в «Догме». Режиссер фильма Кевин Смит очень скоро пожалел о сотрудничестве с актрисой: о ее скверном характере и раньше ходили слухи, но на площадке она вела себя самым безобразным образом. Линда не слушала постановщика, старалась превратить комедию в драму, возмущалась обилием съемочных дней, а потом и вовсе отказалась фотографироваться для рекламного постера. Ее изображение появилось там только с помощью фотомонтажа.

В 2001 году очередные съемки Линды дошли уже до суда. Она обвиняла европейских продюсеров, что в сюжет были включены провокационные сцены, на которые она не соглашалась, а те в ответ заявляли о срыве актрисой всех графиков. Желающих поработать со скандальной звездой с каждым годом становилось все меньше. С 2009 года Фиорентино перестала сниматься. Следующие несколько лет она еще проявляла активность в соцсетях, но затем перестала общаться и с подписчиками.