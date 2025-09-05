Фанаты детективов расхвалили новинку от Netflix на 8,2 балла — настолько крутой, что заходит всем (даже не ценителям жанра)

Иногда кажется, что детективные сериалы устроены по одному и тому же лекалу: дело появляется — дело раскрывается, все за 50 минут. Но куда интереснее проекты, где история тянется на целый сезон, постепенно распутывая клубок противоречий и подозрений.

Именно к таким относится премьера от Netflix 2025 года — «Отдел нераскрытых дел», которая моментально зацепила фанатов жанра и собрала высокие оценки критиков. На IMDb у шоу уже 8,2 балла — показатель, который заставляет обратить внимание даже тех, кто к скандинавским неонуарам и детективам обычно равнодушен.

Откуда все начинается

Инспектор Карл Морк здесь главный герой. После трагического провала операции, в результате которой погиб один его коллега, а второй остался тяжело ранен, Морк сам оказался в госпитале.

Четыре месяца реабилитации сделали его еще более жестким и циничным, чем прежде. Вернувшись на службу в Эдинбургскую полицию, он оказывается не нужен старой команде и получает почти ссылку — новое подразделение, призванное копаться в давно закрытых делах.

Первое расследование для отдела Q — исчезновение прокурора Мерритт Лингард. Женщина была амбициозной, неудобной для многих и нажила массу врагов.

Дело без улик и свидетелей быстро замяли, но Морк уверен, что нужно копать глубже. Есть даже версия, что Лингард жива — и тогда расследование превращается в гонку со временем.

Почему это цепляет

Вместо привычного поиска «горячих следов» зрителю показывают совсем другую механику: свидетели уже забыли подробности, улики пылятся в архиве, а каждая новая деталь словно вытаскивается из небытия. Это делает сюжет по-настоящему непредсказуемым.

Классическое убийство здесь заменено исчезновением, и потому с каждой серией напряжение только растет — удастся ли найти женщину до того, как станет слишком поздно?

Сериал основан на книгах датского писателя Юсси Адлера-Ольсена, но действие перенесли в Шотландию, что придает истории британский колорит.

Главный козырь «Отдела» — актерский состав. Мэттью Гуд в роли Морка превращает мрачного, резкого инспектора в героя, которого хочется цитировать: его едкие реплики, неприкрытое раздражение и внутренняя усталость делают персонажа максимально знакомым простому зрителю.

Звучало как рецепт для скуки. Но харизматичный Мэттью Гуд... Он сыграл Карла Морка (эдакий микс из Шерлока и Доктора Хауса) так, что мои сомнения начали таять уже к концу первой серии, — рассказывает обозреватель.

В первом сезоне всего девять серий, которые щелкаешь как семечки за один вечер. Говорят, будет и второй сезон. И если вы посмотрите сериал, то обязательно будете его ждать с нетерпением.

