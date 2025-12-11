Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

11 декабря 2025 07:00
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

Экранизацией оказалась не только хайповая «Алиса в Пограничье».

Новый японский сериал «Икусагами: Последний самурай» сразу привлек внимание атмосферой жестоких поединков и историческим антуражем. По вайбу его сразу же начали сравнивать с такими хитами, как «Сёгун» и «Игра в кальмара», а на RT присвоили 100% свежести.

Но не все знают, что, как и легендарная «Алиса в Пограничье», этот проект – экранизация манги.

В основу лег не только комикс

Вообще сериал снят по манге, созданной художником Кацуми Татидзавой (она чаще всего встречается под названиями «Бог войны» или просто Ikusagami). Манга же написана на основе романа писателя Сёго Имамуры – «Последний выживший самурай».

Действие происходит в 1878 году в Киото. 292 бойца собираются на территории храма Тэнрюдзи, чтобы сразиться в турнире, где приз составляет 100 миллиардов иен.

Ну, а дальше вы уже знаете, а если нет – срочно включайте новинку.

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

Масштаб и реализм производства

Создатели подошли к адаптации с размахом. Для массовой сцены битвы привлекли более тысячи статистов, а все 292 ключевых воина сыграны разными актёрами без помощи компьютерного дублирования.

Автор оригинала, Сёго Имамура, остался доволен адаптацией. Он отметил, что, хотя для динамики экрана сюжетные детали были изменены, дух его произведения сохранён и даже усилен.

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

Интересно, что описывая главного героя, писатель изначально представлял себе именно актера Дзюнъити Окаду, которого и выбрали на главную роль. Кстати, он сам ставил бои и выполнял трюки преимущественно без помощи дублера.

Напомним, что премьера состоялась на Netflix 13 ноября 2025 года. В сериале шесть насыщенных серий, которым стоит дать шанс как минимум из-за потрясающе красивых боёв.

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

Ранее мы писали: «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута»

Фото: Кадр из сериала «Икусагами: Последний самурай»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну» Ждали вторую часть «Дни Сакамото» в 2026-м? Не надейтесь – переносится сразу на 2 года, спасибо «Сегуну» Читать дальше 11 декабря 2025
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса 20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса Читать дальше 11 декабря 2025
Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают Читать дальше 11 декабря 2025
Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали Читать дальше 11 декабря 2025
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше Читать дальше 11 декабря 2025
За 27 лет до событий основного фильма: по какой книге снят сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» За 27 лет до событий основного фильма: по какой книге снят сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Читать дальше 11 декабря 2025
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих» От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих» Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше