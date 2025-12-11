Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

Экранизацией оказалась не только хайповая «Алиса в Пограничье».

Новый японский сериал «Икусагами: Последний самурай» сразу привлек внимание атмосферой жестоких поединков и историческим антуражем. По вайбу его сразу же начали сравнивать с такими хитами, как «Сёгун» и «Игра в кальмара», а на RT присвоили 100% свежести.

Но не все знают, что, как и легендарная «Алиса в Пограничье», этот проект – экранизация манги.

В основу лег не только комикс

Вообще сериал снят по манге, созданной художником Кацуми Татидзавой (она чаще всего встречается под названиями «Бог войны» или просто Ikusagami). Манга же написана на основе романа писателя Сёго Имамуры – «Последний выживший самурай».

Действие происходит в 1878 году в Киото. 292 бойца собираются на территории храма Тэнрюдзи, чтобы сразиться в турнире, где приз составляет 100 миллиардов иен.

Ну, а дальше вы уже знаете, а если нет – срочно включайте новинку.

Масштаб и реализм производства

Создатели подошли к адаптации с размахом. Для массовой сцены битвы привлекли более тысячи статистов, а все 292 ключевых воина сыграны разными актёрами без помощи компьютерного дублирования.

Автор оригинала, Сёго Имамура, остался доволен адаптацией. Он отметил, что, хотя для динамики экрана сюжетные детали были изменены, дух его произведения сохранён и даже усилен.

Интересно, что описывая главного героя, писатель изначально представлял себе именно актера Дзюнъити Окаду, которого и выбрали на главную роль. Кстати, он сам ставил бои и выполнял трюки преимущественно без помощи дублера.

Напомним, что премьера состоялась на Netflix 13 ноября 2025 года. В сериале шесть насыщенных серий, которым стоит дать шанс как минимум из-за потрясающе красивых боёв.

