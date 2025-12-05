Микс «Леона» и сказок Гримм: фэнтези-хоррор от создателя «Ганнибала» получил 93% свежести – вот как посмотреть в России одними из первых

Готовьтесь к редкому случаю, когда российские зрители получают возможность увидеть громкую зарубежную новинку почти синхронно с миром, а кое-где – даже чуть раньше, чем состоится премьера в кино. Речь идёт о фэнтези-экшене «Поймать монстра», который уже собрал восторженные отзывы на фестивалях.

Главная изюминка – Мадс Миккельсен («Ганнибал») в роли загадочного соседа, а главная интрига – сравнение фильма с культовым «Леоном» Люка Бессона.

«Поймать монстра»: дебют режиссёра «Ганнибала»

Этот фильм – полнометражный режиссёрский дебют Брайана Фуллера, известного в первую очередь как создателя изысканного и жуткого сериала «Ганнибал». Сюжет переносит нас в полуразрушенный жилой комплекс на окраине нью-йоркского Чайнатауна.

Десятилетняя Аврора (Софи Слоун), заподозрившая, что её семью поглотило некое чудовище, обращается за помощью к молчаливому и странному соседу. Тот, в свою очередь, подозревает, что родители девочки могли стать случайными жертвами киллеров, которые охотятся на него самого.

Чувствуя вину, он берётся за опасное дело, чтобы помочь ребёнку. Вместе с Мадсом Миккельсеном в фильме играют Сигурни Уивер и Давид Дастмалчян.

Неизбежное сравнение: новый «Леон» для другого поколения?

Едва появились первые синопсисы, а затем и кадры, как параллель с «Леоном» стала очевидной. Та же связка: одинокий, скрывающий свою сущность мужчина-«чистильщик» и умная не по годам девочка, которая врывается в его жизнь, спасаясь от угрозы.

Зрители, увидевшие описание и трейлер, единогласно задают один и тот же вопрос:

«Леон???».

Да, сходства и правда есть. Но ключевое отличие — фэнтезийная, почти сказочная подоплёка угрозы, что добавляет истории мистического измерения.

Мировая премьера, даты и восторг критиков

Фильм впервые показали миру 9 сентября 2025 года на престижном Международном кинофестивале в Торонто. В широкий прокат в США картина выйдет 5 декабря. Но главное – мнение критиков уже сформировано, и оно впечатляющее.

На агрегаторе Rotten Tomatoes «Поймать монстра» держит высокий показатель 93% «свежести», что свидетельствует о единодушном одобрении профессионального сообщества. Рецензенты хвалят визуальный стиль, атмосферу и, конечно, мощный дуэт Миккельсена и юной Слоун.

«Фильм “Поймать монстра” напоминает шедевр детской литературы. В нём столько тёмной магии, фрейдистских семейных тайн, безжалостных разборок и потусторонних явлений, что братья Гримм могли бы рукоплескать»,

«Как ослепительный, но слегка опасный фейерверк во дворе, картина Брайана Фуллера — это стильный и обаятельный фильм ужасов»,

«“Поймать монстра” — захватывающий и пугающий фильм. Его острые диалоги держат в напряжении ничуть не меньше, чем каждый скрип пола в темноте», – отзываются киноэксперты.

Где и когда смотреть в России: уникальный шанс для фанатов

В официальный прокат в России фильм выйдет 18 декабря. Однако у самых преданных поклонников Мадса Миккельсена, Брайана Фуллера и просто качественного кино есть шанс увидеть его ещё раньше.

13 декабря, в рамках фестиваля поп-культуры Comic Con Игромир (который пройдёт в Москве с 12 по 14 декабря), состоится зрительская премьера «Поймать монстра». Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами в «Тимирязев центре».

Это отличная возможность не только увидеть один из самых обсуждаемых фильмов конца года, но и сделать это в кругу единомышленников.

