Микро-шортики и улыбка до ушей: такое отпускное фото есть только у доктора Мясникова

Вот что значит хорошее закаливание.

Популярный теледоктор Александр Мясников рассказал подписчикам о том, что такое тоннельный синдром, как его выявить и что делать для лечения. Эту небольшую лекцию он опубликовал в социальных сетях под фотографией из путешествия. В кадре ведущий предстает в необычной обстановке — возле кучи снега и льда с голыми ногами.

Мясникову не впервой выбирать для отпуска самые необычные места. Пару лет назад он показывал поклонникам, как плавает в холодном Баренцевом море. На новой фотографии Александр стоит в коротких шортах и в куртке возле снежной глыбы, а его босые ноги по щиколотку находятся в воде. Кажется, что мужчине совсем не холодно — на лице его счастливая улыбка.

Здоровый образ жизни и постоянные закаливания позволяют врачу совершать настолько экстремальные поступки. Но поклонники все равно переживают.

«Доктор, ничего не застудите», — пишут они в комментариях.

Нашлись и те, кто восхищается смелостью Мясникова.