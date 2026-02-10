Оповещения от Киноафиши
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»

Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»

10 февраля 2026 18:55
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»

По крайней мере, в этом уверена западная пресса.

Пока Warner Bros. готовит перезапуск «Гарри Поттера», Disney затаился в кустах с куда более дерзким планом. Авторы портала CBR уверены, что студия позарилась на лавры культовых экранизаций Роулинг – благодаря новому ремейку культовой фэнтези-саги «Эрагон».

Да, тот самый «Эрагон», чья первая экранизация 2006 года провалилась с оглушительным рейтингом 15% на Rotten Tomatoes. Но теперь, твердят обзорщики, у Disney есть шанс все исправить.

Проект уже получил зеленый свет, а в феврале 2026 года появилось важное обновление: автор цикла Кристофер Паолини выступит исполнительным продюсером. Все четыре книги цикла «Наследие» перенесут на экран.

Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»

CBR настаивает, что «Эрагон» – это идеальная история об «Избранном», сделанная даже лучше, чем у Роулинг.

Простой пацан с фермы, нашедший драконье яйцо, не получает легкой судьбы. Его дом разрушен, дядя убит, а путь к победе усыпан потерями и ошибками – от романтических промахов до трагических «благословений».

Его сила не дается даром, а цена ответственности показана без прикрас. В этом, по мнению аналитиков, и есть главный козырь для современной аудитории, уставшей от непогрешимых героев Мэри Сью.

И да, сюжет сериала обещает быть верным книгам: подросток, ставший первым за сто лет Всадником Дракона, должен объединиться, собственно, с драконом, овладеть магией и бросить вызов безумному королю.

Верите, что, если Disney не споткнется на ровном месте, у них получится новый эталон фэнтези-эпопеи, способный затмить даже величайших? Мы, пока что, не очень.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001), постер к фильму «Эрагон» (2006)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
