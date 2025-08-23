Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию

Меню
23 августа 2025 12:48
Экзистенциальный кризис подвластен не только над людьми. 

Испанский аниматор Альберто Васкес, автор «Войны единорогов» (2022), возвращается с новым полнометражным проектом — мультфильмом «Декорация». В центре истории мышь по имени Арнольд, переживающая экзистенциальный кризис.

«Шоу Трумана» для самых маленьких

Арнольду начинает казаться, что его жизнь — подстроенный спектакль. Что жена, коллеги, соседи и весь город — всего лишь актёры. Что за ним наблюдают камеры. Что мир вокруг — не реальность, а декорации, возведённые корпорацией, которой принадлежит его судьба.

Васкес вдохновлялся «Шоу Трумана», старыми мультфильмами о Микки Маусе и даже «Сценами из супружеской жизни». Судя по первым кадрам, нас ждёт тревожная анимационная притча о том, что значит быть настоящим, когда всё вокруг — фальшь.

Когда ждать выход новинки

Своим тоном история уже напоминаем мешап из нескольких историй. Понаблюдать за Микки Маусом в депрессии можно будет в сентябре на Fantastic Fest, а 24 октября «Декорация» выйдет в прокат.

Фото: Кадр из мультфильма «Декорация» (2025)
