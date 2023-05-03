Михайловский умер в 27, так и не узнав о сыне: мужчина выиграл в генетическую лотерею

Несмотря на свою короткую жизнь, Никита Михайловский успел многое. Он построил успешную актерскую карьеру, дважды женился, стал отцом.

В первом браке с модельером Анастасией Сорочан у артиста родилась дочь Софья. Со второй женой Екатериной совместных детей у знаменитости так и не появилось. Но есть у актера и еще один наследник, о котором ему было не суждено узнать. В 1987 году на свет появился внебрачный сын Михайловского — Сергей. Его матерью стала Алина Алонсо, она была сокурсницей Никиты.

Звезда фильма «Вам и не снилось...» ушел из жизни в 1991 году в возрасте 27 лет после продолжительной борьбы с лейкемией. Родные артиста тепло приняли его сына, который, стоит признать, вырос эффектным красавцем. Юноша выиграл в генетическую лотерею и унаследовал от своего знаменитого отца все самое лучшее. Правда, по стопам папы он не пошел и решил связать свою жизнь с живописью.