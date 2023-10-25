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Михайлов сказочно похудел, отказавшись всего от 6 продуктов: их любят употреблять все россияне

25 октября 2023 17:45
Михайлов сказочно похудел, отказавшись всего от 6 продуктов: их любят употреблять все россияне

Певец изменился до неузнаваемости при помощи нескольких правил.

Пока нутрициологи и диетологи со всего света за бешеные деньги придумывают и продают обывателям сложнейшие программы питания и изнуряющие диеты, Стас Михайлов придумал себе бесплатно собственный план. И надо сказать, план сработал. Артист без особых усилий похудел аж на 15 килограммов!

Отказаться пришлось всего от шести продуктов. Причем, по заверению певца, никаких сложностей с «аскезой» не возникло. Михайлов похудел сам и «подсадил» жену, которая тоже постройнела буквально на глазах за считанные месяцы. Самое удивительное, что вес не возвращается.

Табу в семье распространяется на три напитка: кофе, чай и алкоголь. А из продуктов запрещены копчености, сладкое и мучное. Нехитрая манипуляция сэкономила семье сотни тысяч рублей на диетологах и программах питания, а также привела к видимому результату.

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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