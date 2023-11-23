Михайлов назвал свою лучшую роль: речь вовсе не про Кузякина из фильма «Любовь и голуби»

Александр Михайлов за свою карьеру снялся в 95 проектах. Самой народной его ролью остается незадачливый Василий Кузякин из комедии «Любовь и голуби». В этом образе актер никого не оставил равнодушным, из-за чего лента и имела такой успех.

А вот сам артист выделяет в своей фильмографии совсем другого героя. По его словам, особенной для него стала работа на съемках картины «Очарованный странник» в 1990 году. В драме по произведению Лескова Михайлов сыграл Ивана Флягина, который на пароходе рассказывал пассажирам детали своей жизни.

Артист подчеркнул, что ему было очень интересно работать над фильмом. Во время съемок одного из эпизодов актеры, добиваясь натуралистичности, по-настоящему били себя плетьми. Несмотря на то, что прошло уже больше 30 лет, эта роль осталась для звезды самой сложной.