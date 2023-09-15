Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России

Егор Кончаловский за годы карьеры выпустил множество успешных фильмов и сериалов. Он известен, например, по боевику «Антикиллер», по одной из новелл в альманахе «Москва, я люблю тебя» и по комедии «Мой папа — вождь». Но далеко не все из его работ отличаются качеством и высокими рейтингами.

Так, в 2009 году он представил публике мультфильм «Наша Маша и Волшебный орех». Сюжет истории строится вокруг девочки Маши, которая попадает в сказочную страну, а все ее игрушки оживают. И зрители раскритиковали работу Кончаловского.

Как отмечают фанаты, мультфильм отличается плохой анимацией и невнятным сюжетом. Также зрителям бросился в глаза вызывающий внешний вид главной героини, которая выглядит слишком откровенно для детского мультфильма. В итоге публика оценила картину лишь на 1,7 балла и признала ее худшей в России.