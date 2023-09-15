Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России

Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России

15 сентября 2023 09:45
Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России

Миллионы зрителей были едины в своем мнении.

Егор Кончаловский за годы карьеры выпустил множество успешных фильмов и сериалов. Он известен, например, по боевику «Антикиллер», по одной из новелл в альманахе «Москва, я люблю тебя» и по комедии «Мой папа — вождь». Но далеко не все из его работ отличаются качеством и высокими рейтингами.

Так, в 2009 году он представил публике мультфильм «Наша Маша и Волшебный орех». Сюжет истории строится вокруг девочки Маши, которая попадает в сказочную страну, а все ее игрушки оживают. И зрители раскритиковали работу Кончаловского.

Как отмечают фанаты, мультфильм отличается плохой анимацией и невнятным сюжетом. Также зрителям бросился в глаза вызывающий внешний вид главной героини, которая выглядит слишком откровенно для детского мультфильма. В итоге публика оценила картину лишь на 1,7 балла и признала ее худшей в России.

«Хорошего в этом ужасе ничего нет», «Бредовый мульт», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше