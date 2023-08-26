Михалкова в подметки годится: пышка из «Уральских пельменей» сразила народ красотой

Поклонники «Уральских пельменей» по именам знают весь мужской состав комиков. Юмористы являются главными звездами сцены, отвечая за подготовку ярких номеров. Долгое время единственной женщиной в команде оставалась Юлия Михалкова. За ней закрепился образ соблазнительной красавицы, который она поддерживала благодаря пикантным снимкам в соцсетях.

Но за последние годы состав КВНщиков сильно увеличился, в том числе за счет представительниц прекрасного пола. И слава Михалковой померкла на фоне ее новых конкуренток. Это доказывает обилие восторженных комментариев под снимком Ксении Корнеевой.

Улыбающаяся юмористка с пышными формами показала селфи в соцсетях, для которого позировала в изысканном нежно-голубом платье. В таком виде участница «Уральских пельменей» отметила 35-летний юбилей.