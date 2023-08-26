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Киноафиша Статьи Михалкова в подметки годится: пышка из «Уральских пельменей» сразила народ красотой

Михалкова в подметки годится: пышка из «Уральских пельменей» сразила народ красотой

26 августа 2023 08:15
Михалкова в подметки годится: пышка из «Уральских пельменей» сразила народ красотой

Юмористкой восхищаются в Сети.

Поклонники «Уральских пельменей» по именам знают весь мужской состав комиков. Юмористы являются главными звездами сцены, отвечая за подготовку ярких номеров. Долгое время единственной женщиной в команде оставалась Юлия Михалкова. За ней закрепился образ соблазнительной красавицы, который она поддерживала благодаря пикантным снимкам в соцсетях.

Но за последние годы состав КВНщиков сильно увеличился, в том числе за счет представительниц прекрасного пола. И слава Михалковой померкла на фоне ее новых конкуренток. Это доказывает обилие восторженных комментариев под снимком Ксении Корнеевой.

Улыбающаяся юмористка с пышными формами показала селфи в соцсетях, для которого позировала в изысканном нежно-голубом платье. В таком виде участница «Уральских пельменей» отметила 35-летний юбилей.

Михалкова в подметки годится: пышка из «Уральских пельменей» сразила народ красотой

«Хороша!», «Цвети и дальше на радость всем», «Шикарная!», «Принцесса «Пельменей», «Ксюша, вы прекрасны!», «Богиня!», «Красавица и талантище. Столько юмора и света в одном человеке», — написали комментаторы.

Фото: Кадры из шоу «Уральские пельмени», соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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