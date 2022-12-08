Михалкова погнали взашей из «Войны и мира» после дня съемок: причину не угадает никто

Никита Михалков начал сниматься в кино с 14 лет. Его дебютом стал фильм «Солнце светит всем». А уже через год он появился в ленте «Тучи над Борском». Но первая известность пришла к нему только после роли в картине 1964 года «Я шагаю по Москве». Тогда же он засветился в еще одной громкой премьере, ведь Сергей Бондарчук доверил ему роль Пети Ростова в ленте «Война и мир». Правда, Никита пробыл в ней на экране всего несколько мгновений.

Актер продержался на съемках только один день, пока снимали сцену на охоте. После этого, по решению режиссера, Михалкова исключили из проекта. Дело было не в таланте или способностях юноши, а в том, что между пробами и началом съемок прошло слишком много времени. За это время Никита вытянулся и возмужал и уже был мало похож на робкого 15-летнего подростка. На экране в роли он смотрелся неубедительно.

При этом один эпизод с Михалковым оставили в фильме. В сцене на охоте он в образе Ростова скачет на лошади. Но узнать актера практически невозможно.