Михалков жестко поставил Пугачеву на место: хватило двух едких слов

Поведение Аллы Пугачевой почти всегда вызывало и вызывает бурную реакцию не только поклонников, но и коллег по творческому цеху. А некоторые оценки своей деятельности с их стороны королева отечественной эстрады помнит и много лет спустя.

Так, еще в 2009 году накануне своего 60-летия Алла Борисовна рассказала журналистам «Комсомольской правды », что много лет назад, разговаривая со своим другом — кинорежиссером Никитой Михалковым, получила от него хлесткое замечание относительно своей потенциальной карьеры в театре и кино.

По словам Пугачевой, Никита Сергеевич объяснил подруге, что ей совершенно некуда спешить с будущими ролями, ведь ее настоящим актерским амплуа является «комическая старуха».

За свою жизнь Алла Пугачева снялась всего в нескольких фильмах, самыми известными из которых стали «Женщина, которая поет», где она сыграла певицу Анну Стрельцову, а также «Пришла и говорю» и «Как стать звездой», в которых исполнительница появлялась в камео самой себя. На театральные же подмостки Алла Борисовна и вовсе не выходила ни разу.