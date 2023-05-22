Михалков схватил девушку за шею на глазах у толпы: все из-за безобидного вопроса

Никита Михалков в свои 77 лет остается любимцем прекрасных дам. И это несмотря на то, что режиссер далеко не всегда ведет себя как настоящий джентльмен.

На днях кинодел побывал на модном вечере «Русский силуэт», который по традиции проводит его любимая жена Татьяна. Стоило только знаменитости появиться на пороге, как его тут же окружили поклонницы и журналисты.

Одна из корреспонденток программы «Ты не поверишь!» решила поинтересоваться у Никиты Сергеевича, кто помог ему подобрать аутфит для светского мероприятия. Реакция постановщика на безобидный вопрос оказалась неожиданной для многих.

На глазах у изумленной публики Михалков схватил девушку за шею, притянул к себе и заявил, что еще в состоянии одеваться самостоятельно. При этом режиссер бесцеремонно обратился к журналистке со словами «ангел мой», чем, по мнению многих, перегнул палку.