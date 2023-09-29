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Киноафиша Статьи Михалков поставил жене ультиматум: такое категорическое требование выполнят единицы

Михалков поставил жене ультиматум: такое категорическое требование выполнят единицы

29 сентября 2023 13:30
Михалков поставил жене ультиматум: такое категорическое требование выполнят единицы

Режиссер указал супруге на ее место с первых дней отношений.

Никита и Татьяна Михалковы вместе уже полвека. В отличие от многих других мэтров, которые женились на своих «музах», обворожительных актрисах, Никита Сергеевич выбрал иную стратегию. Супруга все эти годы обеспечивала ему надежный тыл, предоставляя мастеру разделять семью и творчество.

Режиссер вспоминает, что впервые встретил будущую жену в Доме кино. Она показалась ему совсем не похожей на других представителей мира кинематографа. Она не относилась в Михалкову как к звезде, что окончательно его подкупило.

С самого начала отношений Никита Сергеевич заявил супруге, что на первом месте для него всегда будет работа. Только потом следуют друзья, семья и все остальное. Татьяна такие условия приняла и все годы брака не мешала Михалкову творить.

«Она понимала, что я действительно много работал», — признался режиссер в беседе со СМИ.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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