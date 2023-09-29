Михалков поставил жене ультиматум: такое категорическое требование выполнят единицы

Никита и Татьяна Михалковы вместе уже полвека. В отличие от многих других мэтров, которые женились на своих «музах», обворожительных актрисах, Никита Сергеевич выбрал иную стратегию. Супруга все эти годы обеспечивала ему надежный тыл, предоставляя мастеру разделять семью и творчество.

Режиссер вспоминает, что впервые встретил будущую жену в Доме кино. Она показалась ему совсем не похожей на других представителей мира кинематографа. Она не относилась в Михалкову как к звезде, что окончательно его подкупило.

С самого начала отношений Никита Сергеевич заявил супруге, что на первом месте для него всегда будет работа. Только потом следуют друзья, семья и все остальное. Татьяна такие условия приняла и все годы брака не мешала Михалкову творить.