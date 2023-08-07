Михалков озвучил имя ярчайшей советской актрисы: выбор неожиданный

За годы карьеры Никита Михалков успел поработать с сотнями талантливых актеров и актрис. Режиссер всегда старался скрывать от публики своих фаворитов и не давать оценку артистам, но не так давно признался, чей талант его восхищает.

По словам постановщика, скончавшаяся несколько дней назад Ирина Мирошниченко была одной из самых ярких актрис страны. Она посвятила всю жизнь своей профессии, отставив на второй план личную жизнь. И работа отблагодарила ее признанием, любовью публики и яркими ролями.

Режиссер, который поделился своим мнением с «Аргументами и фактами », также отметил, что Мирошниченко, в отличие от многих своих коллег, смогла сберечь собственную жизнь и карьеру от сплетен, скандальных шоу и публичности. И ее жизненные принципы в очередной раз доказывают, каким достойным человеком она была.