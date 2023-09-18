Михалков обожает, люди ненавидят: не поверите, кто должен был играть Миледи в «Трех мушкетерах»

Одной из самых знаковых ролей в карьере Маргариты Тереховой стала Миледи из музыкального фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Зрители были в восторге от роковой героини, а спустя годы стало известно, что в фильме должна была сняться совершенно другая артистка.

Как оказалось, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич в первую очередь предложил роль Елене Соловей, любимице Никиты Михалкова. И артистка осталась в восторге от сценария приключенческого фильма, но была вынуждена отказаться от работы. Дело в том, что в тот период она ждала ребенка и не хотела рисковать здоровьем малыша.

В итоге Юнгвальд-Хилькевич был вынужден искать другую артистку на главную роль. Он предложил сценарий Маргарите Тереховой, которая сразу же приняла предложение, отказавшись ради него от картины от «Москва слезам не верит», где ей тоже предлагали главную роль.

Зрители же поддержали идею постановщика. По мнению пользователей Сети, Терехова прекрасно справилась со своей ролью, а Соловей бы только испортила картину.