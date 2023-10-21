Михалков назвал лучший советский фильм: будете смеяться, узнав, о чем речь

Никита Михалков вписал свое имя в историю кинематографа, поэтому имеет полное право рассуждать об этом виде искусства. Наверняка многим интересно узнать, какой фильм знаменитый актер и режиссер считает лучшим. Его выбор точно шокирует публику.

На одном из светских мероприятий журналисты попросили звезду экрана назвать свою самую любимую картину. И тот, недолго думая, удовлетворил чужое любопытство. Скромности Никите Сергеевичу точно не занимать. Все дело в том, что он упомянул ленту, в которой сам же и снялся. Речь идет о проекте Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», где у Михалкова главная роль.

Премьера лирической комедии состоялась в 1964 году. Съемки в ней не были для актера дебютом, и все же можно сказать, что тогда он только начинал свой творческий путь. Обычно артисты критикуют первые шаги в профессии — мол, молодо-зелено, не хватало опыта, знаний. Но Михалков стал исключением, поскольку вполне доволен собой.